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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ось це буде видовище! Усик і Ф'юрі зустрінуться в Белграді

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
22 жовтня, 15:26
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Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вперше зійдуться разом після того, як українець став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Поки ще не на рингу, але їхня зустріч обіцяє бути спекотною!
Олександр Усик VS Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик VS Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

За інформацією vecernji.hr, Олександр Усик і Тайсон Фьюбрі відвідають чемпіонат світу з боксу серед любителів, який пройде в Сербії з 24 жовтня по 6 листопада.

Читайте також: Дійшли до Зеленського: у Верховній Раді підняли питання по Усику

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До речі, виступить на ЧС з боксу і збірна України. Але в склад не увійшов зірковий Олександр Хижняк:

  • 48 кг – Андрій Юхимович
  • 51 кг – Олександр Корнєв
  • 54 кг – Ельмір Набієв
  • 57 кг – Олег Чулячеєв
  • 60 кг – Максим Жигаров
  • 63,5 кг – Денис Песоцький
  • 67 кг – Віктор Петров
  • 71 кг – Юрій Захарєєв
  • 75 кг – Іван Папакін
  • 80 кг – Богдан Толмачов
  • 86 кг – Сергій Горсков
  • 92 кг – Роберт Мартон
  • +92 кг – Цотне Рогава

Приїзд зірок суперважкої ваги підтвердив легендарний боксер Рой Джонс-молодший, який виступає в ролі посла змагання. ЗМІ вже публікую фото Ф'юрі з аеропорту.

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Видання випустило статтю з гучним заголовком: "В Белграді назріває видовище", маючи на увазі не тільки сам турнір, а й приїзд іменитих гостей. Ф'юрі і Усик зійдуться не на рингу, але все одно буде цікаво подивитися на їх поведінку при зустрічі.

Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі
Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS

Зараз ходить багато чуток про можливий поєдинок між Усиком і Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі. Хоча раніше ми писали, що може пройти три роки, перш ніж Усик поб'ється з Ф'юрі.

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Втім, більш реальним є реванш Усика з Ентоні Джошуа. Про другий поєдинок вже оголосили офіційно, залишилося тільки дочекатися дати і місця поєдинку. Раніше ми писали, що Джошуа кинув тренера Майка Тайсона і пішов в зал до фаната Усика.

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