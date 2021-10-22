Ось це буде видовище! Усик і Ф'юрі зустрінуться в Белграді

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вперше зійдуться разом після того, як українець став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Поки ще не на рингу, але їхня зустріч обіцяє бути спекотною!

Олександр Усик VS Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

За інформацією vecernji.hr, Олександр Усик і Тайсон Фьюбрі відвідають чемпіонат світу з боксу серед любителів, який пройде в Сербії з 24 жовтня по 6 листопада.

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До речі, виступить на ЧС з боксу і збірна України. Але в склад не увійшов зірковий Олександр Хижняк:

48 кг – Андрій Юхимович

51 кг – Олександр Корнєв

54 кг – Ельмір Набієв

57 кг – Олег Чулячеєв

60 кг – Максим Жигаров

63,5 кг – Денис Песоцький

67 кг – Віктор Петров

71 кг – Юрій Захарєєв

75 кг – Іван Папакін

80 кг – Богдан Толмачов

86 кг – Сергій Горсков

92 кг – Роберт Мартон

+92 кг – Цотне Рогава

Приїзд зірок суперважкої ваги підтвердив легендарний боксер Рой Джонс-молодший, який виступає в ролі посла змагання. ЗМІ вже публікую фото Ф'юрі з аеропорту.

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Видання випустило статтю з гучним заголовком: "В Белграді назріває видовище", маючи на увазі не тільки сам турнір, а й приїзд іменитих гостей. Ф'юрі і Усик зійдуться не на рингу, але все одно буде цікаво подивитися на їх поведінку при зустрічі.

Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS

Зараз ходить багато чуток про можливий поєдинок між Усиком і Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі. Хоча раніше ми писали, що може пройти три роки, перш ніж Усик поб'ється з Ф'юрі.

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Втім, більш реальним є реванш Усика з Ентоні Джошуа. Про другий поєдинок вже оголосили офіційно, залишилося тільки дочекатися дати і місця поєдинку. Раніше ми писали, що Джошуа кинув тренера Майка Тайсона і пішов в зал до фаната Усика.