Може минути три роки, перш ніж Усик поб'ється з Ф'юрі

Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC в суперважах Тайсона Ф'юрі, розкритикував моду сучасного боксу, коли промоутери прописують в контрактах право на реванш для сторони, що програла.
"Це смішно. Опцію реваншу потрібно заборонити. Через ці реванші може спливти три роки, перш ніж Тайсон поб'ється з Усиком або Джошуа", – заявив Джон Ф'юрі каналу True Geordie Xtra.
Правда, при цьому Джона Ф'юрі не бентежить, що за останні три роки його син Тайсон бився з Деонтеєм Вайлдером аж тричі.
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"Я насолоджувався цим протистоянням, тому що Тайсон і Деонтей билися на піку кар'єри, а не за п'ять років після нього", – пояснив свою позицію Джон Ф'юрі.
Утім, очікується, що Усик і Ф'юрі поб'ються все ж раніше, ніж за три роки, а саме – восени наступного року.
Для цього українцеві потрібно навесні захистити свої титули WBA, WBO, IBF в реванші з Джошуа, а Циганському королю свій пояс WBC – в протистоянні з Вайтом.
Дивіться, як Усик переміг Джошуа, а Ф'юрі – Уайлдера
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