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Може минути три роки, перш ніж Усик поб'ється з Ф'юрі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 жовтня, 15:06
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Таку заяву зробив батько Циганського короля – Джон Ф'юрі, на думку якого, виною всьому – обов'язкові реванші
Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC в суперважах Тайсона Ф'юрі, розкритикував моду сучасного боксу, коли промоутери прописують в контрактах право на реванш для сторони, що програла.

"Це смішно. Опцію реваншу потрібно заборонити. Через ці реванші може спливти три роки, перш ніж Тайсон поб'ється з Усиком або Джошуа", – заявив Джон Ф'юрі каналу True Geordie Xtra.

Тайсон і Джон Ф'юрі
Тайсон і Джон Ф'юрі / Фото: Instagram

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Правда, при цьому Джона Ф'юрі не бентежить, що за останні три роки його син Тайсон бився з Деонтеєм Вайлдером аж тричі.

"Я насолоджувався цим протистоянням, тому що Тайсон і Деонтей билися на піку кар'єри, а не за п'ять років після нього", – пояснив свою позицію Джон Ф'юрі.

Ф'юрі vs Вайлдер
Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

Утім, очікується, що Усик і Ф'юрі поб'ються все ж раніше, ніж за три роки, а саме – восени наступного року.

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Для цього українцеві потрібно навесні захистити свої титули WBA, WBO, IBF в реванші з Джошуа, а Циганському королю свій пояс WBC – в протистоянні з Вайтом.

Ф'юрі і Усик. Вболівальники чекають цей бій
Ф'юрі і Усик. Вболівальники чекають цей бій / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Дивіться, як Усик переміг Джошуа, а Ф'юрі – Уайлдера

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