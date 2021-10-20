Усик відпочиває! Ломаченко набрав два мільйони підписників у Instagram

Василь Ломаченко став першим українським спортсменом, що зібрав таку кількість фоловерів

Усик показує, хто - номер один / Фото: Instagram

Навіть без титулів, втрачених у бою з Теофімо Лопесом, Василь Ломаченко продовжує стрімко набирати популярність у соціальних мережах. Сьогодні кількість його підписників в Instagram перевалила за два мільйони!

Дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко став першим українським спортсменом, які досяг такого показника!

Реклама

На момент публікації армія підписників Ломаченка становила 2 016 000 людей.

Це більш ніж на 400 тисяч більше, ніж у його найближчого переслідувача і кума – Олександра Усика, який за останній час обійшов у рейтингу Олександра Зінченка, відсунувши того на третю сходинку.

Наші спортсмени в Instagram. ТОП-10

1. Василь Ломаченко (бокс) – 2 016 000 підписників

Реклама

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

2. Олександр Усик (бокс) – 1 607 000

Олександр Усик / Фото: REUTERS

Реклама

3. Олександр Зінченко (футбол) – 1 465 000

Олександр Зінченко / Фото: Getty Images

4. Андрій Шевченко (футбол) – 1 031 000

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

5. Еліна Світоліна (теніс) – 827 000

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

6. Іван Редкач (бокс) – 719 000

Іван Редкач / Фото: Getty Images

7. Володимир Кличко (бокс) – 644 000

Володимир Кличко

8. Андрій Лунін (футбол) – 517 000

Андрій Лунін / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

9. Дар'я Білодід (дзюдо) – 496 000

Бронзова медалістка Токіо-2020 Дар'я Білодід / Фото: Reuters

10. Олексій Торохтій (важка атлетика) – 435 000

Олексій Торохтій / Фото: Getty Images

Нагадаємо, наступний бій Василь Ломаченко проведе 11 грудня у Нью-Йорку – його суперником буде Річард Коммі з Гани на прізвисько Термінатор.