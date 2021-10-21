Джошуа, ти ніхто! Побитому Усиком британцеві всипав кандидат у його тренери

Роберт Гарсія, якого Ентоні Джошуа розглядає як кандидата в нові тренери, закликав британця опуститися з небес на землю, якщо він хоче здобути перемогу в реванші з Олександром Усиком.
"Де б Джошуа не був, він зірка. А йому потрібно потрапити в таке місце, де він буде ніким, де до нього не буде ставлення, як до особливого, а, навпаки, надеруть йому дупу, якщо він щось робитиме не так. Проблема в тому, що з ним всю кар'єру панькалися, і він завжди був босом. З цим треба покінчити", – заявив Роберт Гарсія в інтерв'ю ESNEWS.
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Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що новим коучем Джошуа став Ронні Шилдс, який раніше тренував Майка Тайсона.
Однак, як виявилося, Шилдс видав бажане за дійсне. Джошуа продовжує в США пошук тренера, який допоміг би йому нокаутувати в реванші Усика, і тепер перекочував до каліфорнійського залу Роберта Гарсії.
Відзначимо, що реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.
Фаворитом букмекери називають Усика.
За словами промоутера Ентоні, в реванші Джошуа знищить Усика, як колись Володимира Кличка.
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