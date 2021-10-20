Усик купив собі супердорогу машину після перемоги над Джошуа

Український боксер змінює машини – як рукавички. Дивіться, на яке шестиколісне авто пересів кривдник британця Ентоні Джошуа

Усик і його нове авто / Фото: Instagram

Після перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик відпочив у Грузії, а після повернення в Україну потішив себе дуже дорогим подарунком!

У себе в сторіз боксер виклав фото за кермом нової машини – шестиколісного гелендвагена Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може складати понад мільйон євро.

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Відзначимо, що зовсім недавно, наприкінці серпня, Усик зробив попередню обновку – Audi RS Q8 (від 155 тисяч євро до 190 тисяч євро – в залежності від комплектації).

Серпневе придбання / Фото: Instagram

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Новоспечений чемпіон світу Олександр Усик може собі це дозволити. Як ми писали раніше, за бій з Джошуа Усик отримав рекордний гонорар в своїй кар'єрі, який, в залежності від комерційних показників поєдинку, міг скласти від 3,5 млн до 17,5 млн євро.