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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Джошуа знесе Усику голову – як Кличку. Промоутер розкрив план на реванш

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
28 вересня, 10:21
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Едді Гірн розповів, коли і яким саме чином Ентоні Джошуа намір помститися Олександру Усику за суботню поразку на лондонському стадіоні "Тоттенгем"
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн закликав не списувати свого підопічного з рахунків після сенсаційної поразки від Олександра Усика.

Гірн переконаний, що Джошуа до снгаи повернути собі чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

"Поразка Джошуа засмучує, тому що Ентоні може боксувати в 20 разів краще в порівнянні з тим, як було в бою з Усиком. Тепер нас чекає помста", – заявив Boxing News 24 Едді Гірн.

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Джошуа спустошений поразкою. Тепер все, про що він думає в найближчі півроку, – це повернути свої пояси і здолати Олександра Усика, блискучого Усика, ймовірно, найкращого боксера в світі. Ця операція триває".

Усика і Джошуа чекає реванш
Усика і Джошуа чекає реванш / Фото: Reuters

"Напевно, багато фанатів спишуть Джошуа. Але Ентоні швидко вчиться. Проти Енді Руїса в другому поєдинку він склав ідеальний план. Він має зробити це знову".

Руїс vs Джошуа
Руїс vs Джошуа / Фото: Reuters

"У наступному поєдинку будуть великі зміни. Той Джошуа, який в 2017-му переміг Володимира Кличка, переміг би й Олександра Усика. Це те, що йому потрібно, щоб реабілітуватися в матчі-реванші".

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Так 2017-го Джошуа нокаутував Кличка
Так 2017-го Джошуа нокаутував Кличка / Фото: Getty Images

"Після стартового гонгу в матчі-реванші Джошуа повинен відпустити свої руки. Йому потрібно прагнути знести своєму суперникові голову. Ентоні знає, що він не зможе перемогти інакше".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Тепер Усик святкуватиме свою перемогу. Можливо, поїде в світове турне, як це зробив Руїс. А Ентоні залишиться в спортзалі і буде працювати для досягнення перемоги в реванші", – сказав Гірн.

Усик святкує перемогу над Джошуа
Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

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Олександр Усик і Едді Гірн
Олександр Усик і Едді Гірн / Фото: Reuters

За словами Едді Гірна, реванш Усик – Джошуа відбудеться в лютому або березні. Найвірогідніше, у Великій Британії.

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