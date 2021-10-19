Джошуа боявся нокауту! Дядько Ф'юрі розкрив головну зброю Усика

Усі кажуть про швидкі ноги Олександра Усика, які роблять його невловимим для суперників. Але Пітер Ф'юрі зробив наголос на потужному ударі українця

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Тільки ледачий не звинувачував Ентоні Джошуа в обережній, чи навіть боягузливій тактиці на бій з Олександром Усиком, яка привела до сенсаційної поразки британця 25 вересня.

Наслухавшись цих заяв, Джошуа вирішив знайти іншого тренера, який зробить його більш агресивним.

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Однак, на думку дядька і колишнього тренера Тайсона Ф'юрі, Пітера Ф'юрі, за допомогою якого той здолав Володимира Кличка в 2015-му, причина боягузтва Джошуа на рингу стадіону "Тоттенгем" полягала не в помилковому плані, а в Олександрі Усикові.

"Багато хто не бере це до уваги, а дарма. Я маю на увазі міць Усика. Уже на перших секундах українець познайомив з нею Джошуа, викинувши лівий прямий і відразу ж піймавши Ентоні".

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"У третьому раунді Усик потряс Джошуа лівим хуком. А люди ще дивуються, чому, мовляв, Джошуа не використав свою міць. Та він просто не міг, тому що на самому початку відчув силу Усика і зрозумів, що може знову програти нокаутом, як з Енді Руїсом, якщо не буде обережним".

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"Давайте реально дивитися на речі".

"А ті влучання, які були у Джошуа, нічого йому не дали. У Усика міцне підборіддя", – заявив Пітер Ф'юрі каналу Pro Boxing Fans.

Нагадаємо, реванш Олександра і Ентоні має відбутися до 25 квітня 2022 року. Уже відомо, що гонорари Усика і Джошуа будуть розподілені 50 на 50.