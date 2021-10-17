Джошуа похвалили за поразку від Усика

Британець заслуговує на повагу вже за те, що погодився вийти в ринг проти українського боксера. Так вважає колишній тренер Енді Руїса

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Колишній тренер американського суперважа Енді Руїса Менні Роблес похвалив Ентоні Джошуа, незважаючи на поразку від Олександра Усика на рингу стадіону "Тоттенгем Готспур".

"Ф'юрі однозначно найкращий суперважковаговик світу, але остерігайтеся Усика. Я маю зняти капелюх перед Ентоні Джошуа за те, що він погодився на бій з Олександром. Справа в тому, що він бився з бійцем, з яким більше ніхто не хоче битися. Думаю, ви погодитеся зі мною. Мабуть, більшість людей зі мною погодиться. Усик – небезпечний хлопець, і він довів це. В їхньому бою переміг найсильніший", – цитує Fightnews заяву Роблеса каналу Fino Boxing.

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

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"Я не знаю, чи був у Джошуа неправильний план на бій з Усиком. Можливо, все спрацювало не так, як хотіла його команда. Я не думаю, що вони вибрали неправильний геймплан. Іноді таке просто трапляється, настає не твій вечір. І це був не вечір Ентоні Джошуа".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Я вірю, що наступного разу він краще підготується, як це було в реванші з Енді Руїсом, коли Джошуа боксував і думав інакше. У випадку з Усиком він зробить те ж саме", – додав Менні Роблес.

Нагадаємо, реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.

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Фаворитом на місце проведення повторного бою також називають Лондон.

Після сенсаційної перемоги над Джошуа в першому поєдинку, вже Усик беззаперечний фаворит реваншу.