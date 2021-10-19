Ти не воїн! Ф'юрі опустив Джошуа після поразки від Усика

Поразки бувають різними.
Деонтей Вайлдер після програшу Тайсону Ф'юрі може собою пишатися.
А Ентоні Джошуа після фіаско в бою з Олександром Усиком має бути соромно.
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Таку заяву зробив батько Тайсона Ф'юрі – Джон.
"Вам достатньо подивитися на мову тіла Джошуа після бою з Усиком, на його поведінку на табуретці. Воїни так не поводяться. Якщо ви подивитеся на бій Тайсона з Вайлдером, то там Деонтей опустив голову, щоб сказати: "Я віддав усі сили, більше не можу". Вайлдер просто був у повній відключці".
"У Джошуа ж не було жодних емоцій, які свідчать про те, що йому некомфортно".
"Вайлдер бився хоробро, у нього взагалі не залишилося сил. По-моєму, він був у напівпритомному стані, коли сидів на табуретці. Позаяк Джошуа нічого не намагався зробити, просто проковтнув усе це".
"У Джошуа не було чи то бажання, чи то волі – навіть четвертої частини, якщо порівнювати з Вайлдером або моїм сином", – наводить слова Джона Ф'юрі Fightnews.
Нагадаємо, табір Циганського короля запропонував Джошуа відійти в бік, щоб дати Ф'юрі й Усику вже навесні побитися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Але Джошуа від такої пропозиції відмовився. Його повторний поєдинок з Усиком має відбутися до 25 квітня. Фаворитом на місце проведення знову називають Лондон.
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