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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ти не воїн! Ф'юрі опустив Джошуа після поразки від Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 жовтня, 10:31
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Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Фюрі, дорікнув Ентоні Джошуа в тому, що той безвольно програв Олександру Усику. Ей-Джею поставили в приклад Деонтея Вайлдера
Джошуа, Ф'юрі та Усик
Джошуа, Ф'юрі та Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Поразки бувають різними.

Деонтей Вайлдер після програшу Тайсону Ф'юрі може собою пишатися.

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А Ентоні Джошуа після фіаско в бою з Олександром Усиком має бути соромно.

Таку заяву зробив батько Тайсона Ф'юрі – Джон.

"Вам достатньо подивитися на мову тіла Джошуа після бою з Усиком, на його поведінку на табуретці. Воїни так не поводяться. Якщо ви подивитеся на бій Тайсона з Вайлдером, то там Деонтей опустив голову, щоб сказати: "Я віддав усі сили, більше не можу". Вайлдер просто був у повній відключці".

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"У Джошуа ж не було жодних емоцій, які свідчать про те, що йому некомфортно".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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"Вайлдер бився хоробро, у нього взагалі не залишилося сил. По-моєму, він був у напівпритомному стані, коли сидів на табуретці. Позаяк Джошуа нічого не намагався зробити, просто проковтнув усе це".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"У Джошуа не було чи то бажання, чи то волі – навіть четвертої частини, якщо порівнювати з Вайлдером або моїм сином", – наводить слова Джона Ф'юрі Fightnews.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося"
Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Нагадаємо, табір Циганського короля запропонував Джошуа відійти в бік, щоб дати Ф'юрі й Усику вже навесні побитися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Але Джошуа від такої пропозиції відмовився. Його повторний поєдинок з Усиком має відбутися до 25 квітня. Фаворитом на місце проведення знову називають Лондон.

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