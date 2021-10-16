Тренер Ф'юрі розповів, що той зробить з Усиком і Джошуа

Шугар Гілл Стюард, тренер Тайсона Ф'юрі, висловився про потенційні поєдинки з Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. В жодному з цих бійців Стюард не бачить для Циганського короля проблеми.
"Ф'юрі – найкращий суперваж у світі. Не хочу розставляти інших на другий, третій, четвертий рядки. Я навіть не дивлюся, який він матиме вигляд проти них. Потрібно дивитися, який вигляд матимуть проти нього вони".
"Тайсон Ф'юрі поб'є всіх у цій вазі. Краще так сказати, ніж розмірковувати окремо про Ентоні Джошуа або Олександра Усика. Мова про всіх", – заявив Шугар Гілл Стюард каналу Fight Hub TV.
Ф'юрі зі своїм тренером
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Нагадаємо, до 25 квітня Усик і Джошуа мають провести реванш, переможець якого може побитися з Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
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