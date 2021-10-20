Усику, бійся! Джошуа взяв собі тренера Майка Тайсона

Після поразки від Олександра Усика Ентоні Джошуа відмовився від послуг багаторічного наставника Роба Маккрекена і подався до американця Ронні Шилдса

У Джошуа новий тренер перед реваншем / Фото: Reuters, Instagram

Поїздка Ентоні Джошуа до США на пошуки нового тренера увінчалася успіхом. До реваншу з Олександром Усиком британця готуватиме 63-річний американський фахівець Ронні Шилдс.

Після сенсаційної поразки від Усика одноголосним рішенням суддів тільки ледачий не звинувачував Джошуа в боягузливій тактиці. На думку батька Тайсона Ф'юрі, Джона, Ей-Джей занадто обережно боксує, боячись програти нокаутом.

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І все це відгомони нокдауну, в який в 2017-му його відправив Володимир Кличко.

Джошуа розраховує, що Шилдс зробить його грізним нокаутером, здатним завалити Усика в реванші.

І не дарма!

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Раніше Ронні Шилдс тренував відомих майстрів нокаутів – звіра Майка Тайсона і Евандера Холіфілда.

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Відзначимо, що реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом букмекери називають Усика.

За словами промоутера Ентоні, в реванші Джошуа знищить Усика, як колись Володимира Кличка.