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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усику, бійся! Джошуа взяв собі тренера Майка Тайсона

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 13:37
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Після поразки від Олександра Усика Ентоні Джошуа відмовився від послуг багаторічного наставника Роба Маккрекена і подався до американця Ронні Шилдса
У Джошуа новий тренер перед реваншем
У Джошуа новий тренер перед реваншем / Фото: Reuters, Instagram

Поїздка Ентоні Джошуа до США на пошуки нового тренера увінчалася успіхом. До реваншу з Олександром Усиком британця готуватиме 63-річний американський фахівець Ронні Шилдс.

Після сенсаційної поразки від Усика одноголосним рішенням суддів тільки ледачий не звинувачував Джошуа в боягузливій тактиці. На думку батька Тайсона Ф'юрі, Джона, Ей-Джей занадто обережно боксує, боячись програти нокаутом.

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І все це відгомони нокдауну, в який в 2017-му його відправив Володимир Кличко.

Джошуа розраховує, що Шилдс зробить його грізним нокаутером, здатним завалити Усика в реванші.

І не дарма!

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Раніше Ронні Шилдс тренував відомих майстрів нокаутів – звіра Майка Тайсона і Евандера Холіфілда.

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Відзначимо, що реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом букмекери називають Усика.

За словами промоутера Ентоні, в реванші Джошуа знищить Усика, як колись Володимира Кличка.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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