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Джошуа кинув тренера Майка Тайсона і пішов у зал до фаната Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
21 жовтня, 09:03
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Ентоні Джошуа не сподобався довгий язик Ронні Шилдса, і він вирішив продовжити кастинг на нового тренера для підготовки до реваншу з українцем
Джошуа відразу покинув Шилдса
Джошуа відразу покинув Шилдса / Фото: Reuters, Instagram

Лишень напередодні колишній наставник Майка Тайсона і Евандера Холіфілда Ронні Шилдс заявив, що досяг домовленості про співпрацю з Ентоні Джошуа і готуватиме його до реваншу з Олександром Усиком.

Шилдс навіть устиг пообіцяти ЗМІ зробити з Джошуа найкрутішого бійцівського пса в світі боксу.

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Однак, як виявилося, Ронні поспішив, видавши бажане за дійсне.

Як повідомляє Boxingnews24.com, Джошуа не зупинив на ньому свій вибір. Принаймні, поки що. І навряд чи це зробить, враховуючи довгий язик Шилдса.

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Джошуа дуже не сподобалися інтерв'ю Шилдса, який побіг поперед батька в пекло.

Ентоні вирішив продовжити пошук нового тренера в Каліфорнії, перекочувавши до залу іншого американського фахівця – 46-річного Роберта Гарсії на прізвисько Дідусь, ексчемпіона світу у другій напівлегкій вазі.

Раніше Гарсія тренував таких бійців, як Антоніо Маргарито, Маркос Майдана, Віктор Ортіс.

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Джошуа і Гарсія провели невелике спільне тренування, але чи будуть вони працювати в тандемі далі, не факт. Не виключено, що Ей-Джей продовжить кастинг на нового коуча.

Що напевне відомо, так це те, що Джошуа не має наміру повертатися до Роба Маккрекена, який очолював його кут під час поєдинку з Усиком 25 вересня.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Цікаво, що раніше Роберт Гарсія, який може стати новим тренером Джошуа, активно нахвалював Усика, заявляючи: "Він найбільша зірка в Україні. Так, там були брати Клички, але цей хлопець зробив щось особливе. Те, як і кого він переміг, – це неймовірно".

Відзначимо, що реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом букмекери називають Усика.

За словами промоутера Ентоні, в реванші Джошуа знищить Усика, як колись Володимира Кличка.

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