Джошуа кинув тренера Майка Тайсона і пішов у зал до фаната Усика

Лишень напередодні колишній наставник Майка Тайсона і Евандера Холіфілда Ронні Шилдс заявив, що досяг домовленості про співпрацю з Ентоні Джошуа і готуватиме його до реваншу з Олександром Усиком.
Шилдс навіть устиг пообіцяти ЗМІ зробити з Джошуа найкрутішого бійцівського пса в світі боксу.
Однак, як виявилося, Ронні поспішив, видавши бажане за дійсне.
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Як повідомляє Boxingnews24.com, Джошуа не зупинив на ньому свій вибір. Принаймні, поки що. І навряд чи це зробить, враховуючи довгий язик Шилдса.
Джошуа дуже не сподобалися інтерв'ю Шилдса, який побіг поперед батька в пекло.
Ентоні вирішив продовжити пошук нового тренера в Каліфорнії, перекочувавши до залу іншого американського фахівця – 46-річного Роберта Гарсії на прізвисько Дідусь, ексчемпіона світу у другій напівлегкій вазі.
Раніше Гарсія тренував таких бійців, як Антоніо Маргарито, Маркос Майдана, Віктор Ортіс.
Джошуа і Гарсія провели невелике спільне тренування, але чи будуть вони працювати в тандемі далі, не факт. Не виключено, що Ей-Джей продовжить кастинг на нового коуча.
Що напевне відомо, так це те, що Джошуа не має наміру повертатися до Роба Маккрекена, який очолював його кут під час поєдинку з Усиком 25 вересня.
Цікаво, що раніше Роберт Гарсія, який може стати новим тренером Джошуа, активно нахвалював Усика, заявляючи: "Він найбільша зірка в Україні. Так, там були брати Клички, але цей хлопець зробив щось особливе. Те, як і кого він переміг, – це неймовірно".
Відзначимо, що реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.
Фаворитом букмекери називають Усика.
За словами промоутера Ентоні, в реванші Джошуа знищить Усика, як колись Володимира Кличка.
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