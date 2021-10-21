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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Джошуа, ты никто! Избитому Усиком британцу всыпал кандидат в его тренеры

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 октября, 10:52
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Американский специалист Роберт Гарсия дал понять, что не будет нянчиться с Энтони Джошуа, если тот выберет его своим тренером для подготовки к реваншу с Александром Усиком
Энтони Джошуа и Роберт Гарсия
Энтони Джошуа и Роберт Гарсия / Фото: Getty Images, Reuters

Роберт Гарсия, которого Энтони Джошуа рассматривает в качестве кандидата в новые тренеры, призвал британца опуститься с небес на землю, если он хочет добыть победу в реванше с Александром Усиком.

"Где бы Джошуа ни был, он звезда. А ему нужно попасть в такое место, где он будет никем, где к нему не будет отношения, как к особенному, а, наоборот, надерут ему зад, если он что-то будет делать не так. Проблема в том, что с ним всю карьеру нянчились, и он всегда был боссом. С этим нужно покончить", – заявил Роберт Гарсия в интервью ESNEWS.

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Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, накануне сообщалось, что новым коучем Джошуа стал Ронни Шилдс, ранее тренировавший Майка Тайсона.

Однако, как оказалось, Шилдс выдал желаемое за действительное. Джошуа продолжает в США поиск тренера, который помог бы ему нокаутировать в реванше Усика, и теперь перекочевал в калифорнийский зал Роберта Гарсии.

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Отметим, что реванш Джошуа – Усик должен состояться до 25 апреля.

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Фаворитом букмекеры называют Усика.

По словам промоутера Энтони, в реванше Джошуа уничтожит Усика, как когда-то Владимира Кличко.

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