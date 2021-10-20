Усик отдыхает! Ломаченко набрал два миллиона подписчиков в Instagram

Даже без титулов, потерянных в бою с Теофимо Лопесом, Василий Ломаченко продолжает стремительно набирать популярность в соцсетях. Сегодня количество его подписчиков в Instagram перевалило за два миллиона!
Двукратный олимпийский чемпион Ломаченко стал первым украинским спортсменом, достигшим такого показателя!
На момент публикации армия подписчиков Ломаченко составляла 2 016 000 человек.
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Это более чем на 400 тысяч больше, чем у его ближайшего преследователя и кума – Александра Усика, который за последнее время обошел в рейтинге Александра Зинченко, отодвинув того на третью строчку.
Наши спортсмены в Instagram. ТОП-10
1. Василий Ломаченко (бокс) – 2 016 000 подписчиков
2. Александр Усик (бокс) – 1 607 000
3. Александр Зинченко (футбол) – 1 465 000
4. Андрей Шевченко (футбол) – 1 031 000
5. Элина Свитолина (теннис) – 827 000
6. Иван Редкач (бокс) – 719 000
7. Владимир Кличко (бокс) – 644 000
8. Андрей Лунин (футбол) – 517 000
9. Дарья Белодед (дзюдо) – 496 000
10. Алексей Торохтий (тяжелая атлетика) – 435 000
Напомним, следующий бой Василий Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке – его соперником будет Ричард Комми из Ганы по прозвищу Терминатор.
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