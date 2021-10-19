Оторвет голову: Джошуа дали совет, как победить Усика

Лоуренс Околи считает, что для его друга Энтони Джошуа нет лучшего рецепта для победы над Александром Усиком, чем использование тактики Тайсона Фьюри

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Лоуренс Околи через медиа рассказал своему другу Энтони Джошуа, как одолеть Александра Усика в реванше.

По мнению непобедимого Околи, который сейчас владеет бывшим поясом Усика в крузервейте, а ранее работал в бургерной, Джошуа следует скопировать агрессивную тактику Фьюри в недавнем поединке с Уайлдером.

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"Уайлдер – исключительный панчер. Но Фьюри решил: "Если я вешу 125,5 кг, то нужно дать знать об этом моему сопернику". Тайсон отбросил Деонтея назад, пережил тяжелые раунды, а затем завалил его. Я верю, что Джошуа может сделать похожее в реванше с Усиком", – заявил Околи в комментарии Daily Mail.

Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

"Усик – невероятно талантливый боксер. Энтони слишком понадеялся на свои способности, пытаясь его перебоксировать".

Лицо Усика после боя с Джошуа / Фото: REUTERS

"Надо помнить, что это контактный вид спорта, в ринге нужно вступать в контакт".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Я общался с Энтони после его поражения. Мне нравится, что он держит голову высоку. Я его фанат и уверен, он даст поклонникам то, что от него хотят. Он выйдет в ринг и оторвет сопернику голову", – подытожил Лоуренс Околи.

Напомним, реванш Александра и Энтони должен состояться до 25 апреля 2022 года. Уже известно, что гонорары Усика и Джошуа будут разделены 50 на 50.