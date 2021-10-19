19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Реал: онлайн Шахтер - Реал: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара ❓ Как умер брат Павлова
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Оторвет голову: Джошуа дали совет, как победить Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
19 октября, 11:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лоуренс Околи считает, что для его друга Энтони Джошуа нет лучшего рецепта для победы над Александром Усиком, чем использование тактики Тайсона Фьюри
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Лоуренс Околи через медиа рассказал своему другу Энтони Джошуа, как одолеть Александра Усика в реванше.

По мнению непобедимого Околи, который сейчас владеет бывшим поясом Усика в крузервейте, а ранее работал в бургерной, Джошуа следует скопировать агрессивную тактику Фьюри в недавнем поединке с Уайлдером.

Реклама

"Уайлдер – исключительный панчер. Но Фьюри решил: "Если я вешу 125,5 кг, то нужно дать знать об этом моему сопернику". Тайсон отбросил Деонтея назад, пережил тяжелые раунды, а затем завалил его. Я верю, что Джошуа может сделать похожее в реванше с Усиком", – заявил Околи в комментарии Daily Mail.

Коллаж – "Сегодня"
Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

"Усик – невероятно талантливый боксер. Энтони слишком понадеялся на свои способности, пытаясь его перебоксировать".

Лицо Усика после боя с Джошуа
Лицо Усика после боя с Джошуа / Фото: REUTERS

"Надо помнить, что это контактный вид спорта, в ринге нужно вступать в контакт".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Реклама

"Я общался с Энтони после его поражения. Мне нравится, что он держит голову высоку. Я его фанат и уверен, он даст поклонникам то, что от него хотят. Он выйдет в ринг и оторвет сопернику голову", – подытожил Лоуренс Околи.

Напомним, реванш Александра и Энтони должен состояться до 25 апреля 2022 года. Уже известно, что гонорары Усика и Джошуа будут разделены 50 на 50.

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

Сегодня

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

Завтра

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять