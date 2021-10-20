Усик, бойся! Джошуа взял себе тренера Майка Тайсона

После поражения от Александра Усика Энтони Джошуа отказался от услуг многолетнего наставника Роба Маккрэкена и ушел к американцу Ронни Шилдсу

У Джошуа новый тренер перед реваншем / Фото: Reuters, Instagram

Поездка Энтони Джошуа в США на поиски нового тренера увенчалась успехом. К реваншу с Александром Усиком британца будет готовить 63-летний американский специалист Ронни Шилдс.

После сенсационного поражения от Усика единогласным решением судей только ленивый не обвинял Джошуа в трусливой тактике. По мнению отца Тайсона Фьюри, Джона, Эй-Джей слишком осторожничает, боясь проиграть нокаутом.

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И все это отголоски нокдауна, в который в 2017-м его отправил Владимир Кличко.

Джошуа рассчитывает, что Шилдс сделает его грозным нокаутером, способным завалить Усика в реванше.

И не зря!

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Ранее Ронни Шилдс тренировал известных мастеров нокаутов – зверя Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.

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Отметим, что реванш Джошуа – Усик должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом букмекеры называют Усика.

По словам промоутера Энтони, в реванше Джошуа уничтожит Усика, как когда-то Владимира Кличко.