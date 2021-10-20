Усик, бойся! Джошуа взял себе тренера Майка Тайсона

Поездка Энтони Джошуа в США на поиски нового тренера увенчалась успехом. К реваншу с Александром Усиком британца будет готовить 63-летний американский специалист Ронни Шилдс.
После сенсационного поражения от Усика единогласным решением судей только ленивый не обвинял Джошуа в трусливой тактике. По мнению отца Тайсона Фьюри, Джона, Эй-Джей слишком осторожничает, боясь проиграть нокаутом.
И все это отголоски нокдауна, в который в 2017-м его отправил Владимир Кличко.
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Джошуа рассчитывает, что Шилдс сделает его грозным нокаутером, способным завалить Усика в реванше.
И не зря!
Ранее Ронни Шилдс тренировал известных мастеров нокаутов – зверя Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.
Отметим, что реванш Джошуа – Усик должен состояться до 25 апреля.
Фаворитом букмекеры называют Усика.
По словам промоутера Энтони, в реванше Джошуа уничтожит Усика, как когда-то Владимира Кличко.
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