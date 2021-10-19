Теперь Усик будет волком. Тренер объяснил почему Александр съест Фьюри и Джошуа

Бывший тренер Александра Усика уверен, что украинский боксер может выиграть второй бой у Энтони Джошуа и победить Тайсона Фьюри.

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Джеймс Али Башир знает, как Усику стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Я считаю, Усик может драться быстро. Он может уйти от всех этих драк и возни. И может победить Фьюри судейским решением", – считает Башир.

"Джошуа? Если Энтони не отбросит свою дурацкую гордость, то он проиграет и в реванше тоже. Потому что он не побьет Усика с той же психологией, с которой выходил в ринг. Он не сделает с Усиком то же, что сделал во втором бою с Руисом. Потому что в реванше будет совсем другой Усик, чем тот, который взял титулы. Он может выглядеть волком, который хочет сохранить свои пояса. Поэтому у Джошуа будет даже более тяжелый бой, чтобы забрать титулы обратно", – цитирует специалиста сайт vringe.com.