Молитвы услышаны: боксер пошел на поправку после тяжелого нокаута

Прямо с ринга Фуэнтеса забрали на носилках и отправили в ближайший госпиталь, где ему назначили экстренную операцию для удаления сгустка крови из его мозга.
К счастью, она прошла успешно, и состояние Мойзеса пошло на поправку. Боксеру нужно будет оставаться в больнице как минимум до среды, но прогнозы врачей оптимистические, пишет boxingscene.com.
Поединок против Куэльяра стал первым для Фуэнтеса с сентября 2018 года, когда он был нокаутирован в пятом раунде. На счету мексиканца 25 побед, семь поражений и одна ничья в профи.
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В свое время он был чемпионом мира WBO в наилегчайшем весе, а также претендовал на титул сразу в двух дивизионах, но проиграл титульный бой.
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