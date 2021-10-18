Молитви почуті: боксер пішов на поправку після важкого нокауту

Прямо з рингу Фуентеса забрали на носилках і відправили в найближчий госпіталь, де йому призначили екстрену операцію для видалення згустку крові з його мозку.
На щастя, вона пройшла успішно, і стан Мойзеса пішов на поправку. Боксерові потрібно буде залишатися в лікарні як мінімум до середи, але прогнози лікарів оптимістичні, пише boxingscene.com.
Поєдинок проти Куельяра став першим для Фуентеса з вересня 2018 року, коли він був нокаутований в п'ятому раунді. На рахунку мексиканця 25 перемог, сім поразок і одна нічия в профі.
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Свого часу він був чемпіоном світу WBO в найлегшій вазі, а також претендував на титул відразу в двох дивізіонах, але програв титульний бій.
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