16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 2
Колос 0
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Откачивали с кислородной маской: жестокий нокаут в поединке двух россиян (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 октября, 09:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В главном поединке турнира AMC Fight Nights в Сочи сошлись два российских бойца – Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Давняя вражда бойцов превратила поединок в настоящее побоище
Минеев нокаутировал Исмаилова в главном поединке AMC Fight Nights
Минеев нокаутировал Исмаилова в главном поединке AMC Fight Nights

Это был второй бой между бойцами. Впервые они сошлись в клетке еще в 2018 году, но тогда поединок завершился ничьей, что не удовлетворило ни одного из бойцов.

Читайте также: Мощный нокдаун не оставил шансов для украинского бойца на турнире Bellator 268

Реклама

В декабре 2020-го Минеев и Исмаилов встретились в клетке, устроили словесную перепалку, которая переросла в массовую драку.

И вот теперь пришел момент окончательно выяснить отношения. В первой половине боя в клетке доминировал Исмаилов, и казалось, что он одержит досрочную победу.

Но затем его стали покидать силы, что позволило Минееву переломить ход поединка. В третьем раунде Минеев зажал оппонента у сетки и принялся наносить удары всеми частями тела.

Реклама

Исмаилов даже не защищался – просто пытался выжить до конца раунда. Но сил у него уже не осталось. На последних секундах Исмаилов просто согнулся и опустил руки. Несмотря на это судья не спешил останавливать бой и вмешался только тогда, когда Магомед обессиленно рухнул на канвас.

После остановки схватки Исмаилов очень долго не мог прийти в себя. Медикам пришлось бойца с помощью кислородной маски.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

19 окт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Днепр-1
11
16:12
22
4
Ворскла
10
19:7
21
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
10
10:7
18
7
Металлист 1925
11
11:14
16
8
Десна
10
13:16
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
11
7:19
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Суббота, 16 октября
1:2
Видео О матче
1:4
Видео О матче
2:0
Видео О матче
Воскресенье, 17 октября
14:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять