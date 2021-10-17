Боксер при смерти после нокаута: врачи назначили экстренную операцию

В ночь с субботы на воскресенье 34-летний Фуэнтес, выходивший до этого на ринг еще в сентябре 2018 года, встречался с перспективным 19-летним мексиканцем Давидом Куэльяром.
Молодой талант с первых секунд захватил инициативу и принялся избивать опытного оппонента. Даже наблюдавший за поединком вживую президент WBC Маурисио Сулейман предлагал остановить бой, пишет boxingscene.com.
Но Фуэнтесу дали еще один раунд, что стало огромной ошибкой! В шестом раунде Куэльяр мощно пробил с левой и Фуэнтес без сознания рухнул на настил ринга. О праздновании никто даже не думал.
Фуэнтеса унесли с ринга на носилках и перевезли в ближайшую больницу. Позже стало известно, что боксеру назначили экстренную операцию. Подробностей его состояния пока нет.
Это было седьмое поражение в карьере мексиканца. Также он одержал 25 побед в профи и один бой завершился ничьей.
В Сети болельщики, эксперты и другие боксеры молятся за здоровье Фуэнтеса.
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