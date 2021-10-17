Боксер при смерті після нокауту: лікарі призначили екстрену операцію

Колишній чемпіон світу за версією WBO в найлегшій вазі Мойзес Фуентес повернувся на ринг уперше з 2018 року, але дуже пошкодує про це рішення, якщо виживе

Мойзес Фуентес перенесе операцію після нокауту

В ніч з суботи на неділю 34-річний Фуентес, який виходив до цього на ринг ще в вересні 2018 року, зустрічався з перспективним 19-річним мексиканцем Давидом Куельяром.

Молодий талант з перших секунд захопив ініціативу і почав бити досвідченого опонента. Навіть президент WBC Маурісіо Сулейман, який спостерігав за поєдинком наживо, пропонував зупинити бій, пише boxingscene.com .

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Але Фуентес дали ще один раунд, що стало величезною помилкою! У шостому раунді Куельяр потужно пробив з лівої і Фуентес без свідомості впав на настил рингу. Про святкування ніхто навіть не думав.

Фуентеса забрали з рингу на ношах і перевезли в найближчу лікарню. Пізніше стало відомо, що боксеру призначили екстрену операцію. Подробиць його стану поки немає.

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Це було сьома поразка в кар'єрі мексиканця. Також він здобув 25 перемог в профі і один бій завершився нічиєю.

У Мережі вболівальники, експерти та інші боксери моляться за здоров'я Фуентеса.

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