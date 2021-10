Мощный нокдаун не оставил шансов для украинского бойца на турнире Bellator 268

Украинский боец MMA Владислав Парубченко проиграл поединок на турнире Bellator 268 Генри Корралесу из США

Генри Корралес vc Владислав Парубченко / Фото: Twitter

Схватка между украинским бойцом Владиславом Парубченко и Генри Корралесом открывала главный кард турнира Bellator 268.

Бой прошел на арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США). Американец превосходил украинца по физическим данным, чем умело воспользовался в бою.

Чтобы нивелировать превосходство соперника, Владислав попытался перевести оппонента в партер, но Корралес не позволил ему это сделать.

В стойке американский боец отправил соперника в нокдаун. Развить свой успех на канвасе ему не удалось, но затем в стойке он вновь нанес мощный удар по украинцу. Владислав устоял на ногах, но судейский вердикт был не в его пользу.

Победу в поединке одержал Генри Корралес единогласным решением судей со счётом 30-27.

Генри Корралес одержал 19-ю победу в своей карьере, а для Владислава Парубченко поражение стало третьим из 18 проведенных боев.