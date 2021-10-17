17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Боксер Беринчик пошел в лес и наткнулся на пулю (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
17 октября, 20:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В паузе между тренировками в Буковеле Денис Беринчик взял в руки металлоискатель и отправился на поиски сокровищ – они увенчались успехом
Денис Беринчик
Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions, Instagram

Серебряный призер Олимпиады-2012 и чемпион мира по версии WBO International Денис Беринчик решил добавить к наградам, добытым в ринге, другие ценные металлы, спрятанные в земле.

Во время тренировочного сбора в Буковеле 33-летний спортсмен нашел время, чтобы отправиться в лес с металлоискателем.

Реклама

Беринчику и его спутнику повезло наткнуться на пулю времен Первой мировой и 25-копеечную монету 1992 года выпуска. Большинство таких не представляют ценности для нумизматов, но есть редкие разновидности, цена на которые доходит до 4000 грн.

Реклама

Денис Беринчик
Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Напомним, в июле Денис Беринчик победил звезду UFC Артема Лобова в бою на голых кулаках.

А перед тем Беринчик встретился с Ломаченко и вызвал того на поединок.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

19 окт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Днепр-1
11
16:12
22
4
Ворскла
10
19:7
21
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Воскресенье, 17 октября
0:0
Видео О матче
19:30
Смотри на:
Понедельник, 18 октября
19:30
Смотри на:
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять