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Беринчик замесил "Русского молота" в бою на голых кулаках! Лобов не смог драться дальше

Елена Павлова Елена Павлова
24 июля, 22:58
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В Киеве украинский боксер добыл сенсационную победы над бывшим бойцом UFC, после чего Дениса Беринчика носили на руках по залу
Денис Беринчик
Денис Беринчик / Фото: Instagram

24 июля в киевском Дворце спорта украинский боксер легкого веса Денис Беринчик в бою на голых кулаках достаточно неожиданно победил ирландского бойца смешанных единоборств Артема Лобова по прозвищу "Русский молот".

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Бывший боец UFC Лобов благодаря своему большому опыту в MMA все-таки считался фаворитом этого боя, однако после четырех раундов жесткого махача с Беринчиком, не вышел на 5-й раунд. И украинцу засчитали победу техническим нокаутом.

Изначально поединок должен был состояться 19 июня 2021 года, но был перенесен из-за травмы левого плеча у украинца. Но это время, как мы видим, пошло Беринчику на пользу.

Смотрите, как после победы Дениса носили на руках

Напомним, что 34-летний Лобов – боец смешанных единоборств. Родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит с ирландским бойцом Конором Макгрегором. До этого вечера Лобов провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

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