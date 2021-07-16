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Усик предлагал заплатить в два раза больше, чтобы отговорить Беринчика от боя на кулаках

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 июля, 11:13
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24 июля Денис Беринчик проведет бой на голых кулаках против бывшего бойца UFC Артема Лобова. Александр Усик пытался отговорить своего друга от этой затеи и обещал заплатить в два раза больше
Александр Усик давно дружит с Денисом Беринчиком
Александр Усик давно дружит с Денисом Беринчиком / Фото: Instagram

Александр Усик пытался отговорить Дениса Беринчика от боя на голых кулаках против Артема Лобова и даже предлагал заплатить в два раза больше, чем Денису пообещали организаторы боя. Как мы писали ранее, из-за травмы украинца бой пришлось перенести на конец июля.

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"Говорит: "Вот сколько тебе дают? Даю в два раза больше, но остановись. Вот прям сейчас беру и останавливаю тебя". Я говорю: "Сань, ты извини. Сейчас у меня есть удочка. Я хочу словить. А ты мне сейчас даешь рыбу. Извини я не могу так просто взять деньги. Ну как?", – рассказал Беринчик в интервью Youtube каналу Джентльмены.

Лобов – боец смешанных единоборств. Родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. За свою карьеру Лобов провел 29 боев – это 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

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