17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Не до Ломаченко: Лопес решил наказать Хейни за "бздуна"

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
17 октября, 17:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В легком весе грядет грандиозная рубка – Теофимо Лопес согласился подраться с Девином Хейни
Хейни vs Лопес
Хейни vs Лопес / Фото: Twitter

Теофимо Лопесу уже не до реванша с Василием Ломаченко. Абсолютный чемпион мира в легком весе и обладатель титула WBC в этом же дивизионе Девин Хейни чуть не подрались в зрительских рядах на вечере бокса в Калифорнии, главным событием которого стал бой Майки Гарсия – Сандор Мартин.

Лопес и Хейни, а также их отцы начали выяснять, кто кого избегает. "Ты боишься этого боя", – предъявил Лопес. "Сам ты бздун", – ответил ему Хейни.

Реклама

Итогом этой перепалки стало заявление отца Теофимо Лопеса каналу Fino Boxing:

Реклама

"Мы уже сделали все, что должны были сделать, в легком весе. Но мы бы устроили этот бой с Хейни лишь потому, что его хотят увидеть люди. Мой сын может побить этого парня, это будет легкий поединок для него. После Джорджа Камбососа мы можем устроить этот бой".

"Да, мы смотрим в сторону Джоша Тейлора в первом полусреднем весе. Но мы подеремся с Хейни в легком дивизионе, только это должно произойти сразу после боя с Джорджем Камбососом, где-то в феврале. Эдди Хирн (промоутер Хейни) сказал, что может устроить этот бой. Посмотрим, как оно будет".

Теофимо Лопес со своим отцом
Теофимо Лопес со своим отцом / Фото: Instagram

Неоднократно переносившийся бой Лопес – Камбосос должен состояться 27 ноября. Однако выйдет ли после него Теофимо против непобедимого Хейни, большой вопрос.

Достаточно вспомнить, как после победы Ломаченко над Накатани отец Лопеса публично, на камеру, пообещал провести реванш с Василием в декабре.

Реклама

Однако позже отец Лопеса послал Ломаченко. И тема с обещаниями реванша заглохла.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

19 окт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Днепр-1
11
16:12
22
4
Ворскла
10
19:7
21
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Воскресенье, 17 октября
0:0
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Понедельник, 18 октября
19:30
Смотри на:
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять