Не до Ломаченко: Лопес решил наказать Хейни за "бздуна"

В легком весе грядет грандиозная рубка – Теофимо Лопес согласился подраться с Девином Хейни

Хейни vs Лопес / Фото: Twitter

Теофимо Лопесу уже не до реванша с Василием Ломаченко. Абсолютный чемпион мира в легком весе и обладатель титула WBC в этом же дивизионе Девин Хейни чуть не подрались в зрительских рядах на вечере бокса в Калифорнии, главным событием которого стал бой Майки Гарсия – Сандор Мартин.

Лопес и Хейни, а также их отцы начали выяснять, кто кого избегает. "Ты боишься этого боя", – предъявил Лопес. "Сам ты бздун", – ответил ему Хейни.

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Итогом этой перепалки стало заявление отца Теофимо Лопеса каналу Fino Boxing:

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"Мы уже сделали все, что должны были сделать, в легком весе. Но мы бы устроили этот бой с Хейни лишь потому, что его хотят увидеть люди. Мой сын может побить этого парня, это будет легкий поединок для него. После Джорджа Камбососа мы можем устроить этот бой".

"Да, мы смотрим в сторону Джоша Тейлора в первом полусреднем весе. Но мы подеремся с Хейни в легком дивизионе, только это должно произойти сразу после боя с Джорджем Камбососом, где-то в феврале. Эдди Хирн (промоутер Хейни) сказал, что может устроить этот бой. Посмотрим, как оно будет".

Теофимо Лопес со своим отцом / Фото: Instagram

Неоднократно переносившийся бой Лопес – Камбосос должен состояться 27 ноября. Однако выйдет ли после него Теофимо против непобедимого Хейни, большой вопрос.

Достаточно вспомнить, как после победы Ломаченко над Накатани отец Лопеса публично, на камеру, пообещал провести реванш с Василием в декабре.

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Однако позже отец Лопеса послал Ломаченко. И тема с обещаниями реванша заглохла.