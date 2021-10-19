Тепер Усик буде вовком. Тренер пояснив чому Олександр з'їсть Ф'юрі і Джошуа

Колишній тренер Олександра Усика впевнений, що український боксер може виграти другий бій у Ентоні Джошуа і перемогти Тайсона Ф'юрі.
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Джеймс Алі Башир знає, як Усику стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
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"Я вважаю, Усик може битися швидко. Він може піти від всіх цих бійок і метушні. І може перемогти Ф'юрі суддівським рішенням", – вважає Башир.
"Джошуа? Якщо Ентоні не відкине свою дурну гордість, то він програє і в реванші теж. Тому що він не поб'є Усика з тією ж психологією, з якою виходив в ринг. Він не зробить з Усиком те ж, що зробив в другому бою з Руїсом. Тому що в реванші буде зовсім інший Усик, ніж той, який взяв титули. Він може виглядати вовком, який хоче зберегти свої пояси. Тому у Джошуа буде навіть більш важкий бій, щоб забрати титули назад", – цитує фахівця сайт vringe.com.
Нагадаємо, реванш Олександра і Ентоні повинен відбутися до 25 квітня 2022 року. Уже відомо, що гонорари Усика і Джошуа будуть розділені 50 на 50.
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