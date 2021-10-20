В поражении Джошуа от Усика виноват Кличко: Фьюри докопался до истины

По мнению Джона Фьюри, отца Тайсона, Владимир Кличко в 2017-м настолько напугал Джошуа нокдауном, что тот до сих пор не может прийти в себя – отсюда и трусость Энтони в бою с Усиком

Джошуа против Усика и Кличко / Фото: Getty Images, Reuters

Накануне дядя Тайсона Фьюра, Питер Фьюри, назвал причиной трусливого стиля Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком страх нокаута.

"Джошуа осторожничал, потому что боялся проиграть нокаутом, как это было в 2019-м в бою с Энди Руисом", – заявил дядя Цыганского короля.

Однако, по мнению отца Тайсона, Джона Фьюри, истоки этого страха Эй-Джея уходят еще глубже – не к поражению от Руиса, а к поединку 2017 года с Владимиром Кличко.

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Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира / Фото: Getty Images

Да, Джошуа его выиграл нокаутом в 11-м раунде, но был невероятно близок к фиаско, оказавшись в тяжелом нокдауне в раунде №6. Кличко его попросту пожалел, не добив сразу.

Оттуда и тянутся проблемы Джошуа с психологией, сковывавшие его и в проигранном единогласным решением судей противостоянии с Усиком, – считает Джон Фьюри.

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"Тот бой с Кличко настолько опустошил бак Джошуа и напугал его, что Энтони так и не оправился. Кличко тогда уронил Джошуа в шестом раунде, но взял паузу на три раунда после этого и отпустил его. Не могу понять – почему. Да, Кличко было почти 42 года, и все же..."

"Как только Джошуа оказался в серьезном нокдауне, он почувствовал мощь и каково это – почти угодить в нокаут. Чувства – это ужасная вещь. Это самое ужасное, с чем ты можешь столкнуться. Мне кажется, что это был слишком тяжелый удар по его настрою, он не смог после него отойти и продолжает бояться, как бы это не произошло снова", – приводит слова Джона Фьюри Fightnews.

Отметим, что реванш Джошуа – Усик должен состояться до 25 апреля.

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Фаворитом букмекеры называют Усика.

По словам промоутера Энтони, в реванше Джошуа уничтожит Усика, как когда-то Владимира Кличко.