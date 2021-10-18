Джошуа боится! Почему британец против боя Усика с Фьюри

Промоутер боксера Энтони Джошуа исключил вариант с объединительным поединком между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри до того, как пройдет реванш британца с украинцем

Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

После победы Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером Боб Арум предложил Джошуа отойти в сторону и позволить Фьюри и Усику провести бой за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте.

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Тем не менее, Эдди Хирн категорически против такого варианта – он боится, что в итоге победитель может избежать боя с Джошуа.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Мы отойдем в сторону и позволим подраться двум ребятам, которые потом могут и не подраться с Джошуа? Мы запишем это в контракт? Ты не знаешь, что произойдет. Вот почему Уайлдер не отошел в сторону. Он думал, что не получит победителя. Так что никаких "отойти в сторону". Единственное, что хочет Джошуа – это нокаутировать Усика. Вот на чем он сфокусирован", – цитирует Хирна vringe.com.

Также мы Джошуа сменит тренера перед реваншем с Усиком. Британский супертяжеловес намерен вернуть свои титулы.