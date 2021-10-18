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Вы видели лицо Усика после боя, а Джошуа его едва бил! Что будет в реванше

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 октября, 11:40
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Промоутер Эдди Хирн ожидает увидеть в реванше против Александра Усика более агрессивного Энтони Джошуа. Он уверен, что британец сможет улучшить свой результат
Джошуа хорошенько поколотил Усика
Джошуа хорошенько поколотил Усика / Фото: REUTERS

Энтони Джошуа проиграл Александру Усику бой за четыре чемпионских поясах, но стороны уже объявили о реванше. Ранее мы писали, что Джошуа сменит тренера перед реваншем с Усиком.

Пока Усик залечивает травму голову, Джошуа уже начинает потихоньку готовиться к повторному бою. Эдди Хирн уверен, что в реванше будет совсем другой результат.

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"Джошуа отдыхает, путешествует. Я думаю, еще одна неделя – и он начнет подготовку. Он уже тренируется. Я звонил ему сегодня – он тренируется, начинает включаться на реванш", – рассказал Хирн.

Джошуа перед боем с Усиком
Джошуа перед боем с Усиком / Фото: matchroomboxing

Также он добавил, что бы хотел увидеть от Джошуа в реванше.

"Агрессию. Должны увидеть безжалостность, инстинкты. Вы видели лицо Усика после боя. А он едва донес до него удары.

Усик после боя с Джошуа
Усик после боя с Джошуа / Фото: Reuters

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Эй Джей может нанести серьезный урон, но Усик – блестящий боец. Нужно переключиться. Я думаю, Джошуа способен сделать изменения", – цитирует промоутера vringe.com.

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