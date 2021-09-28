Джошуа снесет Усику голову – как Кличко. Промоутер раскрыл план на реванш

Эдди Хирн рассказал, когда и каким именно образом Энтони Джошуа намерен отомстить Александру Усику за субботнее поражение на лондонском стадионе "Тоттенхэм"

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн призвал не списывать своего подопечного со счетов после сенсационного поражения от Александра Усика.

Хирн уверен, что Джошуа по силам вернуть себе чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

"Поражение Джошуа расстраивает, потому что Энтони может боксировать в 20 раз лучше по сравнению с тем, как было в бою с Усиком. Теперь нас ждет месть", – заявил Boxing News 24 Эдди Хирн.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Джошуа опустошен поражением. Теперь все, о чем он думает в ближайшие полгода, – это вернуть свои пояса и одолеть Александра Усика, блестящего Усика, вероятно, лучшего боксера в мире. Эта операция продолжается".

Усика и Джошуа ждет реванш / Фото: Reuters

"Наверное, многие фанаты спишут Джошуа. Но Энтони быстро учится. Против Энди Руиса во втором поединке он составил идеальный план игры. Он должен сделать это снова".

Руис vs Джошуа / Фото: Reuters

"В следующем поединке будут большие изменения. Тот Джошуа, который в 2017-м победил Владимира Кличко, победил бы Александра Усика. Это то, что ему нужно, чтобы реабилитироваться в матче-реванше".

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Так в 2017-м Джошуа нокаутировал Кличко / Фото: Getty Images

"После стартового гонга в матче-реванше Джошуа должен отпустить свои руки. Ему нужно стремиться снести своему сопернику голову. Энтони знает, что он не сможет победить иначе".

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Теперь Усик будет праздновать свою победу. Возможно, уедет в мировое турне, как это сделал Руис. А Энтони останется в спортзале и будет работать для достижения победы в реванше", – сказал Хирн.

Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters

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Александр Усик и Эдди Хирн / Фото: Reuters

По словам Эдди Хирна, реванш Усик – Джошуа состоится в феврале или марте. Скорее всего, в Великобритании.