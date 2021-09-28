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"Усик пройдет и Фьюри, если...": тренер украинца назвал главную ошибку в бою с Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
28 сентября, 08:36
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Первый тренер Александра Усика Сергей Лапин уверен, что тот справится и с Тайсоном Фьюри – нужно только исправить недочеты в ближнем бою
Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters

После сенсационной победы Александра Усика над Энтони Джошуа первый тренер украинца Сергей Лапин сделал прогноз на реванш с Эй-Джеем, а также на потенциальный поединок Усика с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах.

"Прибавит ли Джошуа к реваншу с Усиком? У Джошуа своя школа, и он свою школу показал, – заявил Лапин каналу Разрешите вас перебить. – И больше, чем он показал, он вряд ли покажет, потому что школа есть школа".

Усик победил Джошуа
Усик победил Джошуа / Фото: Getty Images

"Тайсона Фьюри Усик обязательно пройдет. Фьюри еще медлительнее, чем Джошуа. У Сани есть хорошее качество – он умный. И самое главное – он скоростной. Дышит, как паровоз, двигается, как паровоз".

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Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

"И вот эти все недочеты мы уберем – когда Усик входил в ближний бой, он держал Джошуа. Хотя руки у него короче и он мог смело обрабатывать британца. Джошуа представлял, что сейчас будет бомбежка, но Санек почему-то не бил, а держал. Хотя руки короче, были снизу – мог смело пробивать по животу".

Усик деклассировал Джошуа
Усик деклассировал Джошуа / Фото: Getty Images

"С Фьюри это обязательно надо будет делать. Фьюри – такая нескладашка, и с ним работа именно в ближнем бою будет очень нужна. У Фьюри, когда к нему подходят, он начинает наотмашь бросать руки. Это может травмировать, он может предплечьем ударить, локтем. Поэтому, заходя с ним в ближний бой, нужно не бороться, а пробивать и уходить за руку".

Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

"Если с Фьюри Усик будет так же бороться, как с Джошуа, то получит травму", – предупреждает Лапин.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Александр Усик хотел бы провести реванш с Энтони Джошуа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Однако, по словам Александра, для него это не принципиально. "Хоть в космосе", – говорит украинец.

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При этом, по словам промоутера Эй-Джея Эдди Хирна, с финансовой точки зрения наиболее выгодным будет проведение реванша Усик – Джошуа в Великобритании.

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