Правой за Украину, левой – за Симферополь: Усик бил Джошуа в патриотических перчатках

Александр Усик в победном поединке против Энтони Джошуа в Лондоне выступал в патриотических перчатках. Амуниция в национальных цветах стала залогом успеха украинского боксера

Усик вышел на бой против Джошуа в патриотических перчатках / Фото: REUTERS

Перед боем Усик самолично развесил в раздевалке украинский флаг. Это давняя традиция на боях украинского супертяжа. На поединке с Дереком Чисорой в комнате Усика висел еще и герб Киева.

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А на сам бой Саша вышел в патриотических перчатках. Правая была украшена надписью Украина на желтом фоне, а на левой красовалось название его родного города Симферополь на синем фоне.

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Кстати, еще и шорты боксера были украшены сине-желтыми полосками.

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После оглашения вердикта судей Усик на эмоциях станцевал гопак. Как на победной Олимпиаде здесь же в Лондоне девять лет назад.