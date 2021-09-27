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Будет не очень красиво, если я буду отвечать на русском: Усик вернулся в Украину

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
27 сентября, 09:39
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Александр Усик прилетел в Украину после победы над Энтони Джошуа и дал небольшую пресс-конференцию прямо в аэропорту, где его встречали журналисты и болельщики
Александр Усик вернулся в Украину
Александр Усик вернулся в Украину / Фото: REUTERS

Накануне в Лондоне Усик победил Джошуа и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

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О чем думает после боя

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У меня мысли побыстрее попасть домой, увидеть своих сыновей, дочку, которые очень сильно переживали за меня. Приехать домой, отдохнуть, выдохнуть, потому что с 23 января я начал готовиться к бою, только мы не знали, кто это будет.

Все это время до 20 сентября у нас были упорнейшие тренировки, в которых мы оттачивали навыки, которые будем демонстрировать в бою.

Александр Усик
Александр Усик / Фото: Reuters

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Уже когда появилась информация о том, что мы будем боксировать с Джошуа, до боя оставалось чуть больше трех с половиной месяца, мы заехали в лагерь для специальной подготовки.

О реванше

Нужно сначала выдохнуть. Не думаю, что кто-то из нас сейчас хочет разговаривать о реванше

Нужно залечить раны, которые у нас появились на протяжении подготовки и в бою, спокойно выдохнуть. Поблагодарить Господа Бога за такое полезное для нашей страны и моей команды выступление и покушать той еды, которую мне не разрешали кушать.

Фото: Telegram/Usyk17

О разговоре с Джошуа после боя

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Мы вспоминали об аматорской карьере, где мы наблюдали друг за другом. Разговаривали ни о чем, смеялись, шутили.

Фото: Telegram/Usyk17

О гопаке в ринге

Не было сил, это эмоции. Были силы, но нужно было еще доехать в гостиницу, сдать допинг, пройти все пресс-конференции. Не планировал изначально, много вещей делаю, которые мне подсказывает мое внутреннее состояние. Многие говорят, что они планируют что-то, многие из них себя обманывают.

Усик празднует победу над Джошуа
Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters

О пресс-конференции на украинском языке

Переводчица переводила мне на украинском языке, и я подумал, что будет не очень красиво, если я буду отвечать ей на русском.

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Фото: Telegram/Usyk17

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