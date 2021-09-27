Усик станет полноценным чемпионом только через три недели: что мешает

Победа над Джошуа принесла Усику пояса WBA, IBF, WBO и IBO, но домой украинец вернулся с пустыми руками.
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Сразу после боя Усик вернул Джошуа пояса, чем вызвал недоумение у своих фанатов. Но ничего в этом странного нет – те пояса принадлежат британцу, а Усику сделают его именные.
Они будут готовы через три недели. Тогда Усик станет полноправным чемпионом в супертяжелом весе!
"Через три недели их сделают, выгравируют там дату, место, имена и они прибудут домой. Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут домой.
Они уже скучают по Украине, говорят: "Саня забери нас", – признался Усик после возвращения на родину.