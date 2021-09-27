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Усик станет полноценным чемпионом только через три недели: что мешает

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
27 сентября, 12:04
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Александр Усик победил Энтони Джошуа и завоевал четыре чемпионских титула в супертяжелом весе. Однако украинец пока не полноценный чемпион, ведь у него нет заветных поясов
Александр Усик получит чемпионские пояса через три недели
Александр Усик получит чемпионские пояса через три недели / Фото: REUTERS

Победа над Джошуа принесла Усику пояса WBA, IBF, WBO и IBO, но домой украинец вернулся с пустыми руками.

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Сразу после боя Усик вернул Джошуа пояса, чем вызвал недоумение у своих фанатов. Но ничего в этом странного нет – те пояса принадлежат британцу, а Усику сделают его именные.

Они будут готовы через три недели. Тогда Усик станет полноправным чемпионом в супертяжелом весе!

"Через три недели их сделают, выгравируют там дату, место, имена и они прибудут домой. Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут домой.

Они уже скучают по Украине, говорят: "Саня забери нас", – признался Усик после возвращения на родину.

Александр Усик вернул пояса Энтони Джошуа
Александр Усик вернул пояса Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

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