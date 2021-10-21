Украина сделала свой выбор! Назван лучший боксер в истории страны

Месяц болельщики выбирали, кто из наших чемпионов – лучший боксер в истории Украины. Спойлер – Василий Ломаченко на последнем месте

Великолепная четверка. Лучшие боксеры в истории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик переживает пик славы после победы над Энтони Джошуа в поединке за чемпионские пояса WBA, WBA, IBF в супертяжелом весе.

Если к этому добавить его звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе, то Усика можно считать одним из лучших боксеров в истории Украины.

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На сайте по этому поводу мы провели опрос. Болельщики, на фоне эйфории после недавних успехов, вывели Усика на второе место. Первое без вариантов у Виталия Кличко, который дважды становился чемпионом WBC. Удивляет большой отрыв Усика от Владимира Кличко, которому принадлежат сразу несколько рекордов в боксе.

В голосовании приняли участие почти 14 тысяч человек. Вот результаты:

1. Виталий Кличко – 39,72%

2. Александр Усик – 31,76%

3. Владимир Кличко – 17,36%

4. Василий Ломаченко – 11,16%

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО

Обладатель звания Вечный чемпион мира по боксу по версии WBC. Чемпион мира по версиям WBO (1999-2000), WBC (2004-2005, 2008-2013).

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Провел 47 поединков – 45 побед (43 нокаутом), 2 поражения. Ни разу в профи-карьере не был даже в нокдауне.

АЛЕКСАНДР УСИК

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (2018). Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе (2021).

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Провел 19 боев и все выиграл. 13 побед нокаутом.

ВЛАДИМИР КЛИЧКО

Чемпион мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), WBA (2011-2015).

Является рекордсменом по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в супертяжелом весе – 23, побив рекорд, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.

Был чемпионом мира на протяжении 12 лет – это тоже рекорд.

Провел 69 боев – 64 победы (54 нокаутом) и 5 поражений.

ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016—2018), легком весе по версиям WBA, WBO (2018-2020) и WBC (2019-2020).

В 2014 году стал вторым боксером, сумевшим завоевать титул чемпиона мира в третьем бою на профи-ринге. Установил рекорд, завоевав титул чемпиона мира во второй весовой категории за минимальное количество проведенных поединков – 7. Установил рекорд, завоевав титул чемпиона мира в третьей весовой категории за минимальное количество проведенных поединков – 12.

Провел 17 боев – 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения.