Дайте мені Усика! На українця замахнувся бородатий Кошмар

Фінський гігант Роберт Хеленіус погрожує побити як Олександра Усика, так і Тайсона Ф'юрі – причому на чужій території

Хеленіус vs Усик / Фото: Reuters

Роберт Хеленіус – претендент на титул WBA в суперважкому дивізіоні, що належить Олександру Усику – з новою силою вимагає бою з українцем.

Усик vs Хеленіус / Фото: Reuters

Реклама

"Усик або Ф'юрі – дайте мені обох. Це різні виклики, але я з радістю поб'юся з обома у них на батьківщині. У двох останніх боях я довів, що битися за межами своєї країни для – не проблема", – наводить слова Роберта Хеленіус Sky Sports.

Відзначимо, що двометровому фіну Роберту Хеленіусу на прізвисько Північний Кошмар – 37 років. У нього 31 перемога (20 нокаутом) в профі за трьох поразок. У двох останніх боях у США він нокаутував поляка Адама Ковнацького.

"Я задоволений своїм виступом у бою з Ковнацьким, але я знаю, що можу битися ще краще. Одне вам скажу – я буду чемпіоном світу", – стверджує Хеленіус.

Реклама

"Усик має стати наступним суперником Хеленіуса. У WBA немає більш гідних претендентів. Хіба Чарр, Браян або Дюбуа заслуговують цього більше? Не думаю", – заявив, своєю чергою, менеджер Роберта Хеленіуса Маркус Сундман.

Утім, Усику поки що не до Хеленіуса. У планах Олександра – здолати навесні в реванші Джошуа, а наприкінці наступного року побитися за звання абсолютного чемпіона світу з Ф'юрі.