Усик усомнился в своих силах. Он не готов стать королем

Украинский чемпион Александр Усик отказался признавать Тайсона Фьюри королем, но и сам не обещает побить любого боксера в мире

Фьюри уверен, что он единственный чемпион / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик поделился мнением о потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри.

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Боксеры могут встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Британец владеет поясом по версии WBC. Хотя ранее мы писали, что может пройти три года, прежде чем Усик подерется с Фьюри.

"Я считаю Тайсона Фьюри очень хорошим боксером, отличным спортсменом. У него хорошо подвешен язык. Тайсон утверждает, что он король королей, но так думает только он.

Перед моим боем с Джошуа все говорили, что у меня нет ни единого шанса победить. Я слышал подобное на протяжении всей моей жизни, но я более чем способен победить Фьюри.

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Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе / Фото: REUTERS

Я не говорю, что могу побить любого боксера в мире. Я просто хожу в спортзал и выполняю свою работу, тренируюсь, вкладываю много сил в процесс подготовки. Я не говорю, что я – король Вселенной. Я просто делаю то, что должен. Концентрируюсь, сосредотачиваюсь и получаю результат", – цитирует Усика The Sun.

Кстати, ранее стало известно, что Цыганский король передумал уходить. Фьюри намекал, что может завершить карьеру уже сейчас. Однако отец боксера заявил, что мы еще увидим, как минимум, два его поединка.

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