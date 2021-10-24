Вы не разбираетесь в боксе, Усик – гений! Еще одно признание для украинца

Бывший боксер-супертяжеловес Тимур Ибрагимов был уверен в победе Александра Усика над Энтони Джошуа, а еще объяснил, почему считает украинца гением

Ибрагимов был уверен в победе Усика над Джошуа / Фото: REUTERS

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBA, IBF, WBO, IBO в хэвивейте. До боя мало кто верил в успех украинца.

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Тимур Ибрагимов доказывал своим ученикам, что Усик победит и приводил свои аргументы, пишет xsport.

"Несколько месяцев назад, когда они только договорились о поединке, мои бойцы спрашивали меня: "Коуч, что ты думаешь об этом бое?" Я ответил: "60 на 40 в пользу Усика". Они говорили: "Нет, он плохо дрался с Чисорой, только недавно перешел в супертяжелый вес, у него нет мощи".

Усик vs Чисора / Фото: matchroomboxing

Я ответил им: "Послушайте, парни. Я был маленьким супертяжеловесом (192 см). Я выживал в ринге, потому что был быстрым и много двигался. То же самое сделает Усик, но лучше, намного лучше, чем я". Если люди считают, что он не дерется и не может ударить, то посмотрите его поединок с Тони Беллью. Усик уронил его одним ударом. Если вы говорите мне, что 100-килограммовый парень не может ударить, то вы, ребята, не разбираетесь в боксе".

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