Ви не розбираєтеся в боксі, Усик – геній! Ще одне визнання для українця

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у нього титули WBA, IBF, WBO, IBO в хевівейті. До бою мало хто вірив в успіх українця.
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Тимур Ібрагімов доводив своїм учням, що Усик переможе і приводив свої аргументи, пише xsport.
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"Кілька місяців тому, коли вони тільки домовилися про поєдинок, мої бійці запитували мене:" Коуч, що ти думаєш про цей бій? "Я відповів: "60 на 40 на користь Усика".
Вони говорили: "Ні, він погано бився з Чісорою, тільки недавно перейшов в суперважку вагу, у нього немає міці".
Я відповів їм: "Послухайте, хлопці. Я був маленьким супертяжем (192 см). Я виживав в рингу, тому що був швидким і багато рухався. Те ж саме зробить Усик, але краще, набагато краще, ніж я".
Якщо люди вважають, що він не б'ється і не може вдарити, то подивіться його поєдинок з Тоні Беллью. Усик впустив його одним ударом. Якщо ви говорите мені, що 100-кілограмовий хлопець не може вдарити, то ви, хлопці, не розбираєтеся в боксі".
Усик досить швидкий, він дуже добре рухається і знає, як різати кути. Цей хлопець – геній в рингу. Тому я передбачив хлопцям, що Усик переможе. Я сказав, щоб вони навіть не сумнівалися в цьому", – сказав Тимур Ібрагімов в інтерв'ю YouTube каналу Tru School Sports.