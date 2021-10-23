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Нужно было потушить Усика! Вот почему Джошуа не побил украинца

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
23 октября, 14:52
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Легендарный боксер Эвандер Холифилд считает, что Джошуа нужно было драться, а не пытаться перебоксировать Усика
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд объяснил почему Энтони Джошуа проиграл Александру Усику. Оказывается, британец ошибся с тактикой.

Джошуа попытался перебоксировать Усика, вместо того чтобы воспользоваться преимуществом в габаритах и мощи.

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"Энтони не дрался так, как было бы выгодно для него. Он большой парень. Как ты перебоксируешь маленького бойца? Ты этого не сделаешь, потому что он будет немного быстрее. Так что тебе нужно драться так, как дерутся большие парни. Ты должен подойти к нему и потушить его, потому что ты не перехитришь более мелкого парня", – считает Эвандер Холифилд, который дважды побеждал меньшего по габаритам Майка Тайсона.

Эвандер Холифилд в бою с Майком Тайсоном
Эвандер Холифилд в бою с Майком Тайсоном / Фото: Reuters

Яркие моменты боя Усик – Джошуа:

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Смотрите, как Усик избивал Джошуа в конце поединка.

Ранее мы писали, что Усик отказался признавать Тайсона Фьюри королем. Боксеры уже планируют бой за звание абсолютного чемпиона мира.

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Известный тренер Джеймс Али Башир предсказал, как может развиваться бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри: "Нужна кровь!".

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