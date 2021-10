Нужно было потушить Усика! Вот почему Джошуа не побил украинца

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд объяснил почему Энтони Джошуа проиграл Александру Усику. Оказывается, британец ошибся с тактикой.

Джошуа попытался перебоксировать Усика, вместо того чтобы воспользоваться преимуществом в габаритах и мощи.

Яркие моменты боя Усик – Джошуа:

Смотрите, как Усик избивал Джошуа в конце поединка.

wow



what a performance by Usyk to beat Joshua pic.twitter.com/MZiLdGx2Mx