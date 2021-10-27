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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Я думаю про вбивство Усика! Боксер зробив сенсаційне зізнання

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
27 жовтня, 11:39
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Ентоні Джошуа набридло бути скромним і боксер показав настрій на бій з Усиком. Британець назвав реванш війною
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа розлючений тим, що програв Олександру Усику свої пояси.

Британський боксер дав інтерв'ю каналу IFL TV, у якому не вибирав виразів.

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"Я задовбався вже програвати! З мене вистачить! Це війна і я вийду на ринг вбивати Усика. Ось такий потрібен настрій. Не треба більше скромності.

Я думаю про вбивство Усика. Хочу зробити йому боляче. Розмазати по канвасу. Я розлютований. Я закипаю, просто кажучи про це", – показав свій настрій Джошуа.

Раніше престижне видання The Ring представило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій. Джошуа не потрапив до десятки найкращих, а ось Усик розташувався на другому місці.

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Раніше ми публікували рейтинг найкращих боксерів за версією ESPN так у ньому Циганський король виявився вищим за Усика.

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