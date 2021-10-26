Фьюри не стоит брать пример с Кличко. Жена отмерила срок Тайсону

Жена чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри считает, что ее мужу не стоит слишком долго оставаться в боксе. Иначе ему придется уходить после поражений. Ранее Пэрис показала редкое фото юного Тайсона.
"Думаю, что в боксе он проведет еще парочку лет. Сейчас Тайсону 33 года. Где-то до 35 он будет боксировать. Знаю, что многие боксеры, например Владимир Кличко, дрались до 40 лет. Так бывает, что вы боксируете до тех пор, пока не проиграете. Я бы не хотела увидеть поверженного Тайсона. Не хотела бы, чтобы он продолжал до тех пор, пока не проиграет.
Рано или поздно, но всегда появляется тот, кто моложе, тот, кто свежее. Думаю, что еще максимум два-три года, и Тайсону пора уходить", – цитирует Пэрис сайт vringe.com.
Напомним, Тайсон Фьюри 10 октября одержал победу над Деонтеем Уайлдером и защитил чемпионский титул WBC.
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Ранее WBC постановил, что Фьюри должен провести обязательную защиту против временного чемпиона, если в 30-дневный срок тот не сможет договориться с Александром Усиком о поединке за звание абсолютного.
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