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Они бы с Усиком зарубились! Украинцу нашли соперника в ММА

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 октября, 18:16
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Чемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья мог бы стать достойным противником для Александра Усика в боксерском поединке
Адесанья мог бы стать соперником Усика
Адесанья мог бы стать соперником Усика

Знаменитый боец ММА Артем Лобов подыскал Александру Усику соперника в смешанных единоборствах.

По мнению Лобова, который проиграл Беринчику в кулачном поединке, самым интересным соперником для украинца стал бы чемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья.

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"Усик – веселый, интересный, довольно-таки медийный чувак и дерется зрелищно. В принципе, он с кем угодно мог бы подраться, но Александр – чемпион мира, поэтому все равно нужно, чтобы соперник тоже был чемпионом.

Допустим, Исраэль Адесанья. Хотя он по весу, может, чуть меньше, но я думаю, что они смотрелись бы как раз очень хорошо. Считаю, что у них бой получился бы очень красивым.

У Адесаньи такой стиль необычный, интересный. Я думаю, они бы с Усиком зарубились хорошо", – цитирует Лобова Fightnews.info.

Ранее мы писали, что борец вольного стиля Богдан Грицай предложил Усику бой без правил. Однако Александр струсил и отказался от боя с Богданом. А у борца с тех пор начались неприятности. Его выгнали из Олимпийского колледжа и забрали в армию.

Богдан Грицай и Александр Усик
Богдан Грицай и Александр Усик

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