Карма догнала британца! Боец ММА жестко вырубил соперника на 5 секунде

Сразу после традиционного приветствия, британский боец Бен Дорстер начал атаковать своего оппонента. Но это не помогло британцу, по прозвищу Бам Бам.

Дорстер успел нанести всего лишь один удар, после чего сразу получил ответку – точный удар Ибрагимова в голову отправил соперника в нокаут. Тот оказался в стоячем нокауте, неестественно выпрямив руки, после чего рухнул на канвас.

Для победы российскому бойцу ММА Умахану Ибрагимова понадобилось всего пять секунд, что является рекордом промоушена.

