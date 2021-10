Карма наздогнала британця! Боєць ММА жорстко вирубив суперника на 5 секунді

Відразу після традиційного вітання, британський боєць Бен Дорстер почав атакувати свого опонента. Але це не допомогло британцеві, на прізвисько Бам Бам.

Дорстер встиг нанести всього лише один удар, після чого відразу отримав відповідь – точний удар Ібрагімова в голову відправив суперника в нокаут. Той опинився в стоячому нокауті, неприродньо випрямивши руки, після чого звалився на канвас.

Для перемоги російському бійцеві ММА Умахану Ібрагімову знадобилося всього п'ять секунд, що є рекордом промоушена.

