Карма наздогнала британця! Боєць ММА жорстко вирубив суперника на 5 секунді

Відразу після традиційного вітання, британський боєць Бен Дорстер почав атакувати свого опонента. Але це не допомогло британцеві, на прізвисько Бам Бам.
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Дорстер встиг нанести всього лише один удар, після чого відразу отримав відповідь – точний удар Ібрагімова в голову відправив суперника в нокаут. Той опинився в стоячому нокауті, неприродньо випрямивши руки, після чого звалився на канвас.
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La vitesse dexécution du KO de Umakhan Ibragimov wow pic.twitter.com/FBBKGEJxYx- ARENA (@MMArena_) October 24, 2021
Для перемоги російському бійцеві ММА Умахану Ібрагімову знадобилося всього п'ять секунд, що є рекордом промоушена.
Congratulation to one of our fighters on his 5-second KO at @BritishFighting- Sergio Pineiro MMA (@SergioFPMMA) October 23, 2021
Thanks to Umakhan Ibragimov for trusting us to help him on his journey.
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