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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Вони б з Усиком зарубилися! Українцю знайшли суперника в ММА

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 жовтня, 18:16
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Чемпіон UFC у середньому дивізіоні Ісраель Адесанья міг би стати гідним противником для Олександра Усика в боксерському поєдинку
Адесанья міг би стати суперником Усика
Адесанья міг би стати суперником Усика

Знаменитий боєць ММА Артем Лобов підшукав Олександру Усику суперника в змішаних єдиноборствах.

На думку Лобова, який програв Берінчику в кулачному поєдинку, найцікавішим суперником для українця став би чемпіон UFC у середньому дивізіоні Ісраель Адесанья.

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"Усик – веселий, цікавий, досить-таки медійний чувак і б'ється видовищно. В принципі, він з ким завгодно міг би побитися, але Олександр – чемпіон світу, тому все одно треба, щоб суперник теж був чемпіоном.

Припустимо, Ісраель Адесанья. Хоча він за вагою, може, трохи менший, але я думаю, що вони виглядали б як раз дуже добре. Вважаю, що у них бій вийшов би дуже красивим.

У Адесаньї такий стиль незвичайний, цікавий. Я думаю, вони б з Усиком зарубилися добряче", – цитує Лобова Fightnews.info.

Раніше ми писали, що борець вільного стилю Богдан Грицай запропонував Усику бій без правил. Однак Олександр злякався і відмовився від бою з Богданом. А у борця з тих пір почалися неприємності. Його вигнали з Олімпійського коледжу і забрали в армію.

Богдан Грицай та Олександр Усик
Богдан Грицай та Олександр Усик

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