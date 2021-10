Хватило двух ударов! Емельяненко брутально нокаутировал Джонсона

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал эффектную победу над Тимоти Джонсоном из США.

Мы вели онлайн боя Емельяненко – Джонсон.

Поединок завершился в первом раунде. После размена ударами, уже на второй минуте Емельяненко провел удачную атаку и попал точно в голову соперника, отправив его в нокаут.

What a historic night for Fedor Emelianenko and #Bellator in #Moscow!



This was the 's 40th pro win.#MMA#Bellator269pic.twitter.com/llxTdLvpm0