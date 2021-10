Вистачило двох ударів! Ємельяненко брутально нокаутував Джонсона

У суботу, 23 жовтня, в Москві пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 269. У головному поєдинку вечора зустрілися легендарний російський боєць Федір Ємельяненко і американець Тімоті Джонсон.

Ми вели онлайн бою Ємельяненко – Джонсон.

Російський боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко здобув ефектну перемогу над Тімоті Джонсоном зі США.

Поєдинок завершився в першому раунді. Після розміну ударами, вже на другій хвилині Ємельяненко провів вдалу атаку та потрапив точно в голову суперника, відправивши його в нокаут.

Суддя зафіксував перемогу наприкінці другої хвилини бою.

What a historic night for Fedor Emelianenko and #Bellator in #Moscow !



This was the & # 39; s 40th pro win. #MMA # Bellator269 pic.twitter.com/llxTdLvpm0