Вистачило двох ударів! Ємельяненко брутально нокаутував Джонсона

У суботу, 23 жовтня, в Москві пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 269. У головному поєдинку вечора зустрілися легендарний російський боєць Федір Ємельяненко і американець Тімоті Джонсон.
Ми вели онлайн бою Ємельяненко – Джонсон.
Російський боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко здобув ефектну перемогу над Тімоті Джонсоном зі США.
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Поєдинок завершився в першому раунді. Після розміну ударами, вже на другій хвилині Ємельяненко провів вдалу атаку та потрапив точно в голову суперника, відправивши його в нокаут.
Суддя зафіксував перемогу наприкінці другої хвилини бою.
What a historic night for Fedor Emelianenko and #Bellator in #Moscow !- BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
This was the & # 39; s 40th pro win. #MMA # Bellator269 pic.twitter.com/llxTdLvpm0
# Bellator269 & # 39; un ana maçnda Fedor Emelianenko, Tim Johnson & # 39; u ilk raundda nakavt etti. pic.twitter.com/IFW5JHSr6I- Dövü Dünyas (@Dovus_Dunyasi) October 23, 2021
Дивіться, як Федір вирубав Джонсона.
Check out the bird & # 39; s eye view of Fedor Emelianenko & # 39; s finish tonight at # Bellator269 . #MMA pic.twitter.com/VBQdFfPfAS- BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
Нагадаємо, що свій минулий бій 45-річний росіянин провів близько двох років тому, в грудні 2019 року. Тоді Ємельяненко переміг американця Квінтона Джексона.
Всього на рахунку Останнього Імператора 47 поєдинків (40 перемог і 6 поразок). 36-річний Тімоті Джонсон провів 23 бої (15 перемог, і 8 поразок).