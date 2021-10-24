Вистачило двох ударів! Ємельяненко брутально нокаутував Джонсона

Останній імператор тріумфально відзначив повернення в октагон. Для перемоги йому вистачило одного раунду

У суботу, 23 жовтня, в Москві пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 269. У головному поєдинку вечора зустрілися легендарний російський боєць Федір Ємельяненко і американець Тімоті Джонсон.

Ми вели онлайн бою Ємельяненко – Джонсон.

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Російський боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко здобув ефектну перемогу над Тімоті Джонсоном зі США.

Поєдинок завершився в першому раунді. Після розміну ударами, вже на другій хвилині Ємельяненко провів вдалу атаку та потрапив точно в голову суперника, відправивши його в нокаут.

Суддя зафіксував перемогу наприкінці другої хвилини бою.

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# Bellator269 & # 39; un ana maçnda Fedor Emelianenko, Tim Johnson & # 39; u ilk raundda nakavt etti. pic.twitter.com/IFW5JHSr6I - Dövü Dünyas (@Dovus_Dunyasi) October 23, 2021

Дивіться, як Федір вирубав Джонсона.

Check out the bird & # 39; s eye view of Fedor Emelianenko & # 39; s finish tonight at # Bellator269 . #MMA pic.twitter.com/VBQdFfPfAS - BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

Нагадаємо, що свій минулий бій 45-річний росіянин провів близько двох років тому, в грудні 2019 року. Тоді Ємельяненко переміг американця Квінтона Джексона.

Всього на рахунку Останнього Імператора 47 поєдинків (40 перемог і 6 поразок). 36-річний Тімоті Джонсон провів 23 бої (15 перемог, і 8 поразок).